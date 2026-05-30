Forsvarsdepartementet bestiller ekstern granskning av Forsvarsbygg

– Vi planlegger en bred gjennomgang som både inkluderer rutiner, styringssystemer og organisering i etaten, med en sluttrapport som inneholder en tydelig tiltaksliste, sier departementsråd Frede Hermansen til DN.

Torsdag mottok kontrollkomiteen på Stortinget brev fra forsvarsministeren der han orienterte om at det er avdekket 14 nye overskridelser på rammeavtaler i Forsvarsbygg for minst 202 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet er for tiden i prosess med å innhente ekstern bistand, men har ennå ikke bestemt seg for hvem som skal gjøre kartleggingen.

Slike granskninger gjøres av enten av et advokat- eller konsulentfirma som departementet allerede har en rammeavtale med.

Rapporten ventes å være klar til høsten.