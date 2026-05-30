Forsvarsdepartementet bestiller ekstern granskning av Forsvarsbygg

Ekstern bistand er hyret inn for å undersøke Forsvarsbygg etter at det ble oppdaget rammeavtale-sprekker på flere hundre millioner kroner.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik skal etter planen motta en ekstern granskingsrapport om overskridelsene i Forsvarsbygg til høsten. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
30. mai 2026 - 07:46

– Vi planlegger en bred gjennomgang som både inkluderer rutiner, styringssystemer og organisering i etaten, med en sluttrapport som inneholder en tydelig tiltaksliste, sier departementsråd Frede Hermansen til DN.

Torsdag mottok kontrollkomiteen på Stortinget brev fra forsvarsministeren der han orienterte om at det er avdekket 14 nye overskridelser på rammeavtaler i Forsvarsbygg for minst 202 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet er for tiden i prosess med å innhente ekstern bistand, men har ennå ikke bestemt seg for hvem som skal gjøre kartleggingen.

Slike granskninger gjøres av enten av et advokat- eller konsulentfirma som departementet allerede har en rammeavtale med.

Rapporten ventes å være klar til høsten.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Forsvarsmateriell-sjef Gro Jære da etaten overtok rammeavtalene fra Forsvaret i 2024.
