Forsvaret har forlenget levetiden til beltevognene 669 beltevogner er oppgradert og skal være i bruk frem til 2030.

Hägglunds BV 206 er et kjøretøy mange vernepliktige har stiftet bekjentskap med siden 80-tallet. Nå har Forsvaret oppgradert 669 eksemplarer slik at de skal holde det gående til 2030. Bildet viser en beltevogn i aksjon under øvelse på Setermoen i 2003. Foto: Forsvaret/Stian Solum