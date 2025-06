Forstår vi når vi blir sabotert?

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

En marsmorgen våknet jeg på Gotland til nyheten om mulig sabotasje mot en av de største ferskvannskildene på øya. Säpo bekreftet en incident ved det som også er drikkevannskilden til mitt feriehus.

Nøytrale Sverige er nå blitt medlem av Nato, og den svenske Försvarsmakten ruster raskt opp. Gotland ligger strategisk til i Østersjøen, nært Baltikum, og refereres til som «verdens største hangarskip». Øya er ikke en Nato-base i dag, men den er helt klart sentral for både Sverige og Nato.

Nærværet er merkbart. Nylig ble øvelsen «Swift response» avholdt, hvor både amerikanske og britiske styrker deltok. Gotlendingene har over noen år opplevd en økt militær tilstedeværelse og oppbygging som i økende grad griper inn i dagliglivet.

Næringslivet og private berøres av at forsvaret planlegger forsterkning av maritime baser. De legger føringer for hvor man kan bygge skoler og at havvindprosjekter blir skrinlagt.

Tegnene på hybridkrig

Jeg opplever at forståelsen av hybride trusler har kommet lenger i Sverige etter at Nato-medlemskap ble inngått. Det er også stor forskjell på hvordan trusselbildet oppleves i befolkningen i Norge, avhengig av hvor du bor.

Finnmark opplever både jamming, spoofing, ubehagelige markeringer ved minnesmerker og «trolling» mot politikere i sosiale medier.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har russiske hybrid-aksjoner økt i Europa. Det påvirker oss og vår opplevelse av trygghet og å være forberedt. Hva er fiendtlig, og hva er hendelige hendelser?

Avsporinger på jernbanen fra Kiruna til Narvik ble først etterforsket som mulig sabotasje. I ettertid har man på begge sider av grensen konkludert med at det er snakk om ulykker.

Gjentatt nedetid i Telenors telefonsystemer i fjor påvirket nødnumrene og førte til at flere sykehus måtte sette beredskapsstab. Andøya har opplevd flere kabelbrudd på grunn av veldig uheldige fiskere.

På flere byggevarehus på Gotland hørte jeg i vinter frustrasjon fra betjeningen fordi lagersystemene hadde hengt seg opp. En stor softwareleverandør av lagersystemer holder til i Baltikum, og igjen hadde kabler i Østersjøen blitt revet av.

Virkelighetsoppfatning er kjernen

En felles virkelighetsoppfatning er en forutsetning for å kunne løfte sammen slik at vi ikke blir redde, men konstruktive og i stand til å beskytte landet mot trusler.

Synkronisering av planer på tvers i samfunnet er nødvendig, men krever en felles virkelighetsoppfatning av hva trusler er, hva vi vil oppnå og med hvilke virkemidler.

Den nasjonale sikkerhetsstrategien som kom i mai, er et viktig steg i den retningen. Kanskje betyr det også at den neste norske beredskapsbrosjyren til befolkningen vil ligne mer på svenskenes.

I sommer er du et mål

Stortingsvalget nærmer seg, og det vil være naivt å tro at det ikke vil komme forsøk på å påvirke valget. Det kommer allerede advarsler om at Sametingsvalget er interessant som mål for påvirkning.

Flere europeiske land har merket påvirkning, som nasjonalvalget i Romania og presidentvalgene i Moldova og Polen. EU-valget var intet unntak. Målet er å redusere støtten til Ukraina.

Det er liten grunn til å tro at vi i Norge blir skånet for dette. Fra 11. august kan du forhåndsstemme i Stortingsvalget, og du er et mål.

Vær oppmerksom på poster i sosiale medier som pisker opp følelser: Er det sant? Finnes det faktiske data fra virkelige institusjoner, eller er det noe som er utformet for å ligne?

Rådene PST-sjef Johan Roaldsnes i Finnmark gir til NRK, er derfor nyttige:

– Ved å følge med i ordskiftet og gjerne følge med på redaktørstyrte medier og stille seg kritisk til innholdet som serveres på sosiale medier, så er man generelt bedre rustet.