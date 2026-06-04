Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Podkast
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Podkast
Logg inn
Abonner
Maritim
Forskere mener kjernekraftkuler kan fungere som drivstoff på skip
Professor Jan Emblemsvåg beskriver reaktoren som en liten tass.
Slik ser et tverrsnitt av de små kulene ut. Foto: AP / George Walker IV
Foto: George Walker IV
Gi bort artikkelen
Kommenter
Arne Fenstad
– Journalist
4. juni 2026 - 10:52
energi
Industri
Klima
Maritim
Gi bort artikkelen
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Utviklingsingeniør – Testing
Nammo Raufoss AS
Raufoss
12. juni
Ny i dag
Head of Business Technology & Digital Transformation
Ny i dag
Seksjonsleder Fartøyinstrument
Professor / førsteamanuensis innen industriell økonomi
Senioringeniør - Ledende bedømmer / saksbehandler
Prosjekt- / Byggeleder
Prosjektsjef
Rådgiver strategi og styring
Seniorrådgiver VVS, energi og miljø
En tjeneste fra