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Maritim

Forskere mener kjernekraftkuler kan fungere som drivstoff på skip

Professor Jan Emblemsvåg beskriver reaktoren som en liten tass.

Slik ser et tverrsnitt av de små kulene ut. Foto: AP / George Walker IV
Slik ser et tverrsnitt av de små kulene ut. Foto: AP / George Walker IV Foto: George Walker IV
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
4. juni 2026 - 10:52
energiIndustriKlimaMaritim
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