Forsker: Norges posisjon er farligere enn under den kalde krigen

– Jeg tror vi må langt tilbake i den kalde krigen før vi finner øvelser av dette omfanget. Så vidt vi kan erindre, er dette det største vi har sett i manns minne, og det er de siste 40 årene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Alvorlig situasjon

Forsker Tormod Heier mener øvelsen er en beskjed fra Russlands president.

– Dette er Putin som gir Erna Solberg og NATO beskjed om at Russland ikke er komfortabel med at USA blir stadig mer involvert militært i Norge og våre nærområder, mener Heier, som nå gir ut boka «Et farligere Norge?».

Han stiller spørsmål ved hvor langt en småstat kan gå i å alliere seg før naboen blir provosert til motreaksjoner. Konklusjonen er at Norge har havnet i en opprustingsspiral der «tilgang på mer militærmakt gjennom USA ikke nødvendigvis gir tilgang på mer sikkerhet overfor Russland». Heier mener Norge har gjort seg fullstendig avhengig av USA for å kunne ha et troverdig forsvar i nord.

– For Norge er den sikkerhetspolitiske situasjonen mer alvorlig enn den var under den kalde krigen, mener forskeren ved Forsvarets høyskole.

Får hjelp fra USA og Canada

USA har ifølge TV 2 flere amerikanske P-8 Poseidon overvåkingsfly og et canadisk CP-140 patruljefly stasjonert på Andøy flystasjon for å holde øye med den russiske øvelsen.

Kanalen skriver også at et ombygd, amerikansk Boeing 747-fly tirsdag landet på Andøya, etter en flight fra Frankfurt i Tyskland. Det ønsker ikke oberstløytnant Ivar Moed ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) å kommentere.

Nato-hjelp

I en ny rapport som fredag ble levert til forsvarssjefen fra hærsjef Odin Johannesen, anslås det at NATO ikke vil komme Norge til unnsetning med mindre det er flere enn 500 drepte, skriver Dagens Næringsliv.

«Norge kan regne med militær støtte fra større allierte, utenfor NATO-rammen, så lenge Norge selv er aktivt engasjert i konflikten og tar tap (100–500 norske drepte). Det er imidlertid mindre sannsynlig at NATO enstemmig utløser artikkel fem i et slikt scenario», heter det i rapporten, som er gjort i forbindelse med «Hæren mot 2040»-prosjektet.

Analysen er satt sammen av forsker Asle Toje, en amerikansk professor og det amerikanske analyseselskapet Acertas Analytics.