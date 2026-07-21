Forsinkelser på flere togstrekninger i Oslo-området

– I dag har vi dessverre problemer et par steder, sier pressekontakt Stine Strachan i Bane Nor til NRK.

Det er færre spor i bruk mellom Oslo S og Ski, og noen tog kan bli innstilt.

Det skyldes en feil på sporet. Bane Nor jobber med saken og forventer at strekningen åpner igjen tirsdag 13:30.

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Strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm er rammet av feil på en sporveksel.

Mellom Lysaker og Skøyen er det strømproblemer, og det er derfor færre spor i bruk.

– Fortsettelse fra i går

Det har vært mye togtrøbbel på disse strekningene de siste ukene.

Mellom Oslo S og Lillestrøm var det forsinkelser senest mandag.

Feilen ved Grorud er den samme som i går, ifølge Strachan.

– Det var en veldig kompleks feil som ble avdekket, og det har tatt lang tid å reparere. Det er altså en fortsettelse fra i går, sier hun til NRK.

Årsaken til problemene på Skøyen er en skade på en kontaktledning.

Stratchan forklarer at det kun er enkeltspor i drift begge steder.

Det er foreløpig uvisst hvor lang tid det vil ta å rette opp i feilene, opplyser hun.

Reisende oppfordres til å holde seg oppdatert om sin avgang i Vys kanaler.