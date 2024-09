Det er forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen på grunn av feil på en sporveksel ved Ski.

Bane Nor skriver på sin hjemmeside klokken 8.30 at feilen er rettet, men at man fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Toglinjer som kan påvirkes, er:

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sikkerhetskontroll og servicekontroll av heis – hva er forskjellen?