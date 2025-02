– Dette er prinsippløst og uansvarlig av stortingsflertallet. Den kommunale selvråderetten på vindkraft er ikke noe som kun gjelder når kommunene sier nei, den må gjelde også når kommunene sier ja, sier Åslaug Haga, leder for Fornybar Norge.

Frp, Sp, SV og Rødt har foreslått å stanse elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya i Hammerfest, mens MDG har foreslått å stenge det.

Vil bygge ut vindkraft

Gassanlegget drives i dag av et gasskraftverk, som står for et av Norges største punktutslipp med CO 2 . Regjeringen vil stanse utslippene ved å drive anlegget på elektrisk kraft, men det vil også legge beslag på mye av kraftressursene i Finnmark.

Derfor er det planlagt utbygging av vindkraft, noe som har vakt motstand blant mange som mener at det vil gå på bekostning av reindrifta.

Fornybar Norge sier at alle vindkraftprosjektene som er med videre i saksbehandlingen hos NVE, har fått ja fra vertskommunene.

– Alle partiene på Stortinget som sier nei til Melkøya, sier nei primært på grunn av vindkraften. Dette er partier som ellers gir sterk støtte til de den lokale vetoretten for vindkraft, men det gjør de altså ikke nå som kommunene sier ja, skriver de i en e-post til NTB.

0,2 prosent av Finnmark

Haga sier at det uansett er behov for mer kraft i Finnmark, og understreker at maksimalt 128 vindturbiner vil berøre maksimalt 90 kvadratkilometer med natur, tilsvarende om lag 0,2 prosent av Finnmark.

– Ingen av disse turbinene settes opp uten at et kommunestyre har sagt ja. Prosjekter som ikke ivaretar hensyn til natur og tilrettelegges for reindrift blir ikke gitt konsesjon, sier hun.

Opposisjonen har foreslått flere forskjellige begrunnelser og løsninger for å stanse elektrifiseringen, men det er fortsatt usikkert hva stortingsflertallet kan bli enige om.

Energiminister Terje Aasland (Ap) har sagt at det er uaktuelt å snu om elektrifisering, og viser til at alle kontrakter allerede er inngått.

Høyre er i utgangspunktet for en elektrifisering, men sammen med Arbeiderpartiet har de ikke flertall alene.

Opposisjonen svarer

Et ja fra kommunene betyr ikke at man må bygge ut, sier Lars Haltbrekken i SV.

NTB har forelagt kritikken fra Åslaug Haga og Fornybar Norge for Frp, Sp, SV og Rødt. De slår hardt tilbake.

– Det som er uansvarlig, er å legge opp til en så stor nedbygging av områder som vi vet er viktige for reindriften. Det har vært sterke protester fra reindriften, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til NTB.

SV har forslått å drive gasskraftverket på Melkøya videre, men med karbonfangst- og lagring for å kutte ut hele utslippet.

Haltbrekken kjøper ikke argumentet om at man må følge kommunene som har sagt ja.

– Vi har hele tiden sagt at selv om en kommune sier ja så betyr ikke det automatisk at det skal bygges ut. Det må også være andre vurderinger inn i bildet, sier han.

Frp: – Et enormt kraftsluk

Frps energipolitiske talsperson Marius Arion Nilsen påpeker at deres motstand mot elektrifiseringen av Melkøya ikke handler om vindkraft.

– Vår motstand skyldes det faktum at elektrifiseringen vil bli et enormt kraftsluk i Nord-Norge, som trolig vil øke strømprisene og redusere tilgangen på kraft for annen næringsutvikling, sier han.

Frp ønsker å fortsette med gasskraftverket på Melkøya og justere klimamålene og målene for petroleumssektoren.

– Slik at behovet for kostbare symbolprosjekter elimineres, sier han.

– For en hammer ser alle problemer ut som en spiker, og for fornybar Norge ved Åslaug Haga er løsningen på alle problemer vindkraft. Frp har forventninger om et bredere perspektiv fra kraftprodusentenes organisasjon og ledelse framover, sier han.

Rødt: – Rasende høringssvar

Rødts Sofie Marhaug er ikke overrasket over utspillet fra Haga.

– At Åslaug Haga mener at å bygge ned naturen og reinbeiteområder med vindkraft er «ansvarlig», er ikke nytt. Fornybar Norge lobber for sine medlemmers økonomiske interesser, og disse er å teppelegge Finnmark med kraft, slik elektrifiseringen av Melkøya legger opp til, sier hun.

Hun påpeker at meningsmålinger har vist at 2 av 3 finnmarkinger er imot elektrifiseringen av Melkøya.

– Haga overser også at det har kommet inn flere hundre, til dels rasende, høringssvar på planene som foreligger i nord, ikke minst fra berørt reindrift.

Senterpartiet: – Vil unngå støvsuging av strøm

Senterpartiet gikk med på planene om å elektrifisere Melkøya da de satt i regjering med Arbeiderpartiet, men etter bruddet har de signalisert at de vil snu.

– I vedtaket ligger det en forutsetning om at gasskraftverket står til det er bygd ut minst like mye kraft som elektrifiseringen krever. Nå er det tydelig at det ikke kommer til å skje, sier energipolitisk talsperson Gro-Anita Mykjåland i Senterpartiet.

Senterpartiet går derfor inn for at konsesjonen for gasskraftverket må forlenges.

– Vi må unngå en støvsuging av strøm i Nord-Norge for å sikre folk og næringsliv stabile og lave strømpriser. Noe annet vil være uansvarlig, sier Mykjåland.

Har investert 13 milliarder

Equinors prosjektdirektør Trond Bokn har tidligere sagt til til TU at han blir bekymret av utspillene om å reversere elektrifiseringen. Selskapet har allerede investert og skrevet kontrakter for nærmere 13 milliarder kroner.

– Alle vesentlige kontrakter er tildelt. Industrien har mobilisert, og om lag 1100 mennesker jobber daglig med gjennomføringen. Byggearbeidet er i gang på alle lokasjoner, og rundt 30 prosent av prosjektet er allerede fullført, påpekte han.