Foreslår påbud om solceller på hustak innen 2029

For å øke energisikkerheten og redusere avhengigheten av russisk gass har EU utarbeidet en ny energistrategi. Her slår unionen fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i, melder Solenergiklyngen, som siterer Europakommisjonens dokumentet RepowerEU Plan.