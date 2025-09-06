Foreløpig rapport om trikkeulykken i Lisboa viser at en kabel røk

Etter at vognene hadde beveget seg rundt seks meter røk kabelen som koblet dem sammen, skriver den portugisiske havarikommisjonen i en foreløpig rapport fra ulykken.

Vognen som var på toppen av bakken skjøt da fart nedover. Operatøren om bord forsøkte å bremse, men dette hadde ingen effekt, heter det i rapporten. Etter å ha rast nedover rundt 170 meter kom vognen til en sving og sporet av på grunn av den høye farten.

Det hele tok under 50 sekunder og vognen hadde en fart på rundt 60 kilometer i timen.

15 personer døde på stedet. Fem ble alvorlig skadet og 13 lettere skadet. Enkelte av disse befant seg ikke i trikkevognen.

Kabelen som kobler de to vognene sammen har en varighet på 600 dager. Da den røk hadde kabelen vært i drift i 337 dager, og hadde dermed 263 dager igjen av sin bestemte levetid.

Det var planlagt et kommende vedlikeholdsarbeid på kabelsystemet, men kabelen ble godkjent i en visuell rutinekontroll samme morgen som ulykken skjedde. Det var ikke mulig å se kabelens tilstand der den røk, står det i rapporten.

Hver vogn har ikke hatt tilstrekkelig kraft til å bremse vognene uten at de har vært koblet til den andre vognen med kabel, ifølge rapporten.