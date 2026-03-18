FN-organisasjon: 3200 skip er fanget i Persiabukta

FN-organisasjonen skal onsdag holde et ekstraordinært møte i London om konsekvensene av krigen i Midtøsten.

Iranske trusler har i praksis stengt Hormuzstredet for det meste av skipstrafikken som normalt går inn og ut av Persiabukta. En betydelig del av verdens produksjon av olje, naturgass og kunstgjødsel fraktes normalt gjennom stredet på vei til kjøpere og forbrukere.

IMO anslår at det er omtrent 20.000 sjøfolk på de rundt 3200 skipene i Persiabukta som nå ikke kommer seg ut.

Blant disse fartøyene er det et tjuetall skip med norsk tilknytning, opplyste Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK) til Finansavisen nylig.

Flere enn 18 handelsskip fra ulike land er blitt truffet av prosjektiler, missiler, dronebåter eller sjøminer, ifølge myndighetene i De forente arabiske emirater.

Minst åtte sjøfolk er bekreftet døde, og fire andre er savnet, ifølge dokumenter som Emiratene har overlevert til IMO.

Den pågående krigen i Midtøsten begynte da USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Iran svarte med blant annet angrep på oljeinstallasjoner og amerikanske baser i en rekke land i regionen som er alliert med USA.