Flytende solcellepaneler i høyden leverer mye mer energi

Løsningen er et hett alternativ til å bygge solparker på land, ikke minst i tettbygde strøk eller i områder med ugjestmild topografi. Allerede i 2019 uttalte det amerikanske energidepartementet og deres National Renewable Energy Laboratory at 24.000 utgravde reservoarer med flytende solcellepaneler kunne dekke ti prosent av det amerikanske energibehovet.

Asia har vært ledende innen teknologien, mens et av de siste europeiske prosjektene ligger i de sveitsiske Alpene, 1800 meter over havet. Lac des Toules-reservoaret på 0,61 kvadratkilometer blir allerede brukt til vannkraft, og nettopp demninger for vannkraftverk er sterke kandidater for å plassere flytende solceller på.

36 flåter

Ifølge Euronews Green består anlegget av 36 flåter som til sammen utgjør litt over 2000 kvadratmeter solcellepanel. Fordi reservoaret ligger i en høyde på 1800 meter over havet, er solstrålingen mer intens. Om vinteren hjelper snøen med å reflektere lyset ned til vannoverflaten.

Romande Energie, som står bak prosjektet, hevder at anlegget deres har 50 prosent høyere effektivitet enn flytende solcellepaneler som er nærmere havnivået. Prosjektleder Guillaume Fuchs sier til Euronews at pilotprosjektet leverer 800 MWh per år. Ifølge ham tilsvarer produksjonen strømbehovet til 225 husstander. Utviklingen og byggingen av anlegget tok seks år og ti måneder, med en prislapp på like over 22 millioner norske kroner.

Tre andre prosjekter

Albania: Albanias 73 MW Banja vannkraftverk drives av norske Statkraft, med flytende solcelle-teknologi fra norske Ocean Sun. Den første enheten består av 1536 solcellepaneler, som støttes av en flytende ring og en fem millimeter tykk membran.

Panelene dekker et område på nesten 4.000 kvadratmeter, og ifølge Statkraft vil de ha en kapasitet på 0,5 MWp. I tillegg er 160 tilsvarende paneler plassert på land for å kunne sammenligne kjøleeffekten vannet har på solcellene.

Thailand: Et av de største anleggene i verden bygges nå i Thailand. I november startet arbeidet med å koble plattformer med solcellepaneler på Sirindhorn-reservoaret, som tilhører landets største demning.

Det er et hybridanlegg som får et system der du kan bytte mellom vannkraft og solenergi. I følge World Economic Forum vil systemet kunne levere 2725 MW.

Portugal: I Portugal har staten gitt energiselskapet Utility EDP grønt lys for flytende solcellepaneler på reservoaret til Alqueva-dammen. Ifølge energiselskapet vil 11.000 paneler levere 4 MW – og den årlige leveransen er estimert til å være opptil 7 GWh. Energien fra pilotanlegget vil bli brukt til å pumpe vann inn i reservoaret, som deretter kan brukes av vannkraftverket. Solcellepanelene vil også være koblet til energilagring i form av batterier.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.