Flere partier samler seg om Melkøya-kompromiss

– Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med alternativer til elektrifiseringen av Melkøya, heter det i forslaget som er fremmet av Rødt, Pasientfokus og uavhengig representant Christian Tybring-Gjedde i Stortinget.

Så langt har SV, Frp, MDG og KrF også varslet at de kommer til å stemme for. Venstre og Senterpartiet har ennå ikke signalisert noe standpunkt. Dersom de også er med, vil det være et flertall på Stortinget.

Høyre og Arbeiderpartiet har varslet at de stemmer imot.

Saken skal opp til votering i stortingssalen tirsdag kveld, og det med fullsatt sal, noe som skjer relativt sjeldent.

Regjeringen ga i august 2023 Equinor grønt lys til å starte elektrifisering med vindkraft av Melkøya-anlegget, som har store klimagassutslipp.

I Stortinget har misnøyen med regjeringens beslutning vært stor, men fram til nå har ikke opposisjonen klart å enes om en annen løsning.