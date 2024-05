Flere militære fly i norsk luftrom de neste månedene

Torsdag ettermiddag landet 10 belgiske F-16 på Ørland flystasjon. Og i løpet av juni ankommer i tillegg nederlandske F-35. Forsvaret melder fredag at dette betyr økt militær flyaktivitet.

Flyene vil de neste månedene være i luftrommet i Norge sammen med norske F-35. Øvelsen «Asgard Falcon» skal pågå ut juli.

«Formålet er å øve på egne ferdigheter, og ikke minst integrasjonstrening på tvers av nasjoner og ulike typer kampfly», skriver Forsvaret i en pressemelding.

Unikt luftrom

– Slike øvelser gir oss gode muligheter til å trene sammen og integrere oss sammen med andre nasjoner og ulike kampfly, forteller sjef 132 luftving, oberst Martin «Tintin» Tesli i meldingen.

Han forteller at det er viktig trening og at de gjennom lignende øvelser tidligere har sett at de får et svært godt treningsutbytte. Tesli omtaler også luftrommet i Norge som unikt i europeisk sammenheng, på grunn av størrelsen og svært lite sivil flytrafikk sammenlignet med Europa.

Sjef 132 luftving, oberst Martin «Tintin» Tesli. Foto: Forsvaret

F-35-kurs i juli

Tidligere er det blitt omtalt som en milepæl at Norge og Nederland i samarbeid har startet et «Weapons Instructor Course» (WIC), for å utdanne F-35 flygere.

I juli starter nok et slikt kurs, et seksmåneders kurs som gjennomføres både i Nederland og Norge. Første del består av teoriundervisning i Nederland, mens andre del skal foregå på Ørland. Her skal det det trenes både i simulator og i kampfly.

Under andre del i juli vil også personell og F-35 fra Nederland ankomme Ørland. Kurset avsluttes i Nederland på høsten, hvor den tredje og siste modulen av kurset gjennomføres.

