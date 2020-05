Flere år på etterskudd skal det nye K9 Vidar-artilleriet få en radarkamerat som finner fienden 

Forsvarsdepartementet slår det tydelig fast: En artillerilokaliseringsradar er tett innvevd med et artillerisystem, og radaren er en viktig forutsetning for å oppnå effektiv ildstøtte fra artilleriet.

Dagens artillerilokaliseringsradar av typen Arthur har passert 20 år og er moden for utskiftning. Planen var å ha etterkommeren på plass neste år, samtidig med at det nye artilleriet blir tatt operativt i bruk.

Men der anskaffelsen av K9 Vidar-artilleriet følger tidsskjemaet, er i ferd med å leveres fra Sør-Korea og skal leveres til Hæren i 2021 etter endt testing, ligger det an til at de nye radarene tidligst vil være på plass i 2024.

Det kommer fram i investeringsprosjektet (P5007) som nå skal til behandling i Stortinget. Der er forslaget å kjøpe fem nye radarer til en anslått totalkostnad på 1,5 milliarder kroner.

60 år

Jobben til en artillerilokaliseringsradar er kort fortalt å oppdage og klassifisere raketter og granater. Formålet er todelt: Det handler om å beregne hvor et ballistisk objekt kommer til å slå ned for å varsle egne styrker slik at de kan gå i dekning. Men det handler også om å kalkulere hvor skuddet kom fra, levere måldata til eget artilleri som dermed kan sende skudd i retur i løpet av sekunder.

De tolv norske Arthur-systemene er montert på Bv206. Her er de er inne til service og vedlikehold hos STN i Halden. Bilde: Per Erlien Dalløkken

Systemet Hæren bruker i dag er norsk-svensk teknologi kjent som Arthur (ARTillery HUnting Radar). Prosjektbeskrivelsen har også med litt av historien før Arthur.

Her kommer det fram at Hæren i rundt 60 år har hatt kapasitet til å varsle om og lokalisere fiendtlige bombekastere, rør- og rakettartilleri og andre trusler som eksempelvis raketter avfyrt fra improviserte utskytningsenheter.

Den første artillerilokaliseringsradaren ble anskaffet som en del av den amerikanske våpenhjelpa på 1950-tallet. Denne ble avløst av neste generasjons radar i 1975, mens dagens radarer ble tatt i bruk av Hæren på slutten av 1990-tallet.

– Radarene, totalt 12 stykk, har nådd sin teknologiske levealder og er modne for utskifting. Flere av komponentene har gått ut av produksjon og er ikke mulig å få tak i. Videre er det av hensyn til mannskapenes sikkerhet nødvendig å integrere en ny radar på en pansret kjøretøyplattform, skriver Forsvarsdepartementet.

Norsk-svensk

De norske tolv Arthur-radarene ble levert fra det som senere ble kjent som Saab Technologies Norway (STN) i Halden fra slutten av 1990-tallet etter mer enn ti års utvikling. Virksomheten ble startet opp av Lehmkuhl og Ericsson i 1984 som Nordic Electronic Systems (NES). Ericsson Microwave Systems ble kjøpt opp av Saab i 2006.

Dette er prototypen på fjerde generasjon artillerilokaliseringsradar som Saab utviklet fra 2015. Her er radaren montert på en M113 med to ekstra løpehjul og plass til 10-fotskontainer bak. Foto: Saab

Totalt finnes det i overkant av 80 Arthur-systemer globalt, hvorav cirka halvparten er produsert i Norge. Den største enkeltbrukeren er Sør-Korea som siden 2009 har hatt et tjuetall slike radarer på grensa mot nord.

Britene har brukt systemet siden 2003 og har nylig tildelt Saab en kontrakt verdt en halv milliard kroner på å oppgradere og levetidsforlenge radarene som der går under navnet «Mobile Artillery Monitoring Battlefield Radar» (MAMBA).

I april 2015 fikk STN oppdraget fra Forsvarsmateriell om å ta fram prototypen på en ny artillerilokaliseringsradar. På denne tida var målet å tildele kontrakt på serieleveranse i 2016/2017 og at fjerde generasjon artillerilokaliseringsradar skulle være på plass i 2021.

Fra 12 til 5

Dersom leveringsplanen som nå foreligger følges, vil det altså ha tatt ni år fra prototypoppdraget ble tildelt til de ferdige radarsystemene er på plass.

Teknisk Ukeblad har spurt Forsvarsdepartementet om årsaken til forsinkelsen, samt en begrunnelse for at dagens tolv radarsystemer skal erstattes med fem. Vi blir henvist til Forsvarsmateriell (FMA) som igjen henviser tilbake til departementet som de avventer et gjennomføringsoppdrag fra.

FMA bruker to K9-skyts og ei K10 ammunisjonsvogn til de siste testene i Norge. Nå i mai sendes de første vognene fra serieleveransen fra Hanwha-fabrikken i Sør-Korea. Foto: Eirik Helland Urke

Dette oppdraget får de først etter at investeringsprosjektet er godkjent i Stortinget. Forslaget fra departementet er nå til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen.

Det skal gjennomføres en konkurranse med noen prekvalifiserte leverandører, og det kommer til å kreves industrisamarbeid verdt det samme som hovedkontrakten.

Når det gjelder prototypen som Saab utviklet, påpeker FMA at formålet var å redusere usikkerhet forut for radaranskaffelsen.

– Prototypen ga et godt bilde av hvilke egenskaper de nye radarene må ha og hvordan de skal integreres mot kjøretøyplattform og software, skriver FMA i en e-post til Teknisk Ukeblad.

Det har vært planlagt å bruke den samme plattformen som for det nye kampluftvernet. Det vil si transportpanservogner («Armoured Combat Support Vehicle», ACSV, basert på PMMC G5) fra tyske Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).