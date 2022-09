Flaskehalsinntekter skal brukes til å unngå økt nettleie for strømkunder

– I den situasjonen som er nå, ville det være urimelig og urettferdig. Derfor har vi sett på en løsning for å dekke opp for det, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Flere nettselskaper har varslet en økning i nettleien på grunn av økte utgifter i det siste. Men nå betales altså dette i stedet av regjeringen.

Pengene kommer fra de såkalte flaskehalsinntektene til Statnett.

Det er svak nettoverføring mellom nordlige og sørlige deler av landet som skaper store forskjeller i prisen på strøm i Norge. Statnett er de eneste som kan selge strøm fra nord til dyre områder i sør, noe de tjener stort på. Hittil i år har de tjent 20 milliarder kroner. I hele fjor var inntektene på 5,3 milliarder kroner.

– Dette er et grep for å dempe utslaget av den enorme uroen vi ser nå. Det er ingen som ønsker at situasjonen skal være som nå, med de ekstreme prisene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til avisa.

