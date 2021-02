Fjernvarmeselskap bygger bergvarme

Et problem boligkjøpere møter er at boligen ofte er utstyrt med den billigst mulige løsningen for oppvarming, og at kjøling ikke tilbys. Utbyggerne får ikke særlig høyere salgspris enten de har investert i en billig eller dyr varmeløsning. Det betyr dyrere oppvarming for boligeier gjennom boligens levetid. Dessuten brukes mer energi enn nødvendig.