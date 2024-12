Finsk sandbatteri skal produsere strøm – trenger turbin og generator Det finske selskapet Polar Night Energy utvikler en teknologi for å lagre varme i sand. Nå skal et pilotanlegg bygges for å konvertere varmen i sanden til strøm.

Varmelageret i Kankaanpää har 100 kW i termisk effekt och 8 MWh i energilagringskapacitet. Foto: Polar Night Energy

Gi bort artikkelen Kommenter Linda Nohrstedt, nyteknik.se 16. des. 2024 - 16:50