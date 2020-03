Finsk kjemikalieselskap kjøper vindkraft fra Fosen

Statkraft og det finske kjemikalieselskapet Kemira har inngått en kraftkjøpsavtale om cirka 44 GWh i året i ti år. Kraften skal leveres fra Statkrafts nordiske portefølje til Kemiras produksjonsanlegg i Finland.

I tillegg omfatter avtalen kjøp av opprinnelsesgarantier for hele volumet. Disse kommer fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. Dette er første gang at Statkraft i Norden selger både kraft og opprinnelsesgarantier til samme kunde.

Tror at stadig flere vil kjøpe begge deler

Statkraft tror at dette bare er starten, og sier til TU at stadig flere industriaktører viser interesse for å dokumentere kraftforbruket sitt gjennom opprinnelsesgarantier.

– Skal du dokumentere at du bruker ren kraft, er opprinnelsesgarantier måten å gjøre det på. Hvilke elektroner som kommer fra hvor, vet man ikke. Men garantiene er bevis på at det produseres like mye ren strøm som man forbruker, sier pressekontakt i Statkraft, Lars Magnus Günther.

For rent fysisk kommer ikke elektronene seg fra Fosen til Helsinki.

– Hvorfor skal man kjøpe begge deler – strømmen i stikkontakten blir ikke grønnere av å betale dobbelt?

– Det kan man si, men det er måten å dokumentere ren energi på i Europa. Kemira ønsker å knytte sitt kraftforbruk til vår produksjon på Fosen. Vi tror dette blir vanligere også her. Det er mer vanlig andre steder i Europa, noe som trolig henger sammen med at fornybar-andelen er lavere enn i Norden, sier Günther

Skaper mer etterspørsel

Og finnene er også fornøyde med avtalen. Kemira skriver på sine nettsider at avtalen øker fornybar-andelen for produksjonen i Finland fra 28 til 34 prosent.

«Opprinnelsesgarantiene Kemira bruker vil skape etterspørsel etter mer investeringer i mer fornybar energi i markedet», skriver selskapet.

– Dette er en vinn-vinn for Kemira. Vi har sikret kraft til konkurransedyktige priser for vår virksomhet i Finland og beveger samtidig selskapet i retning av karbonnøytralitet, sier Kemiras finansdirektør Petri Castrén i en pressemelding.

Når alle vindparkene på Fosen står ferdige, vil de produsere 3,6 TWh fornybar energi i året.