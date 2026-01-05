Finnmarksbrigaden mistenker spionasje langs den russiske grensa

– Vi ser en større trussel her oppe, og det er først og fremst spionasje og innhenting av informasjon, sier brigadesjef John Olav Fuglem til SVT.

Det kommer ikke fram i det svenske innslaget når de konkrete hendelsene har skjedd. NRK har bedt Forsvaret om å utdype når avsløringene fant sted, men har hittil ikke fått svar.

Brigaden har oppdaget at folk som utgir seg for å være turister, egentlig kan ha en annen agenda, ifølge den svenske kanalen.

– Når du bor her, så blir du litt mer årvåken. Og du ser fort om det er folk med en annen dialekt som går og tar bilder, som er på plasser de helst ikke burde vært, eller er på plasser som er viktige for oss. Det merker vi, sier Fuglem til SVT.

Finnmarksbrigaden ble etablert i august, som en del av Norges opprustning av Forsvaret. Brigaden har tatt utgangspunkt i dagens landforsvar av Finnmark, og den består av noen tusen soldater stasjonert i Sør-Varanger og Porsanger.