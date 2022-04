Finansieringen av karbonfangst på Klemetsrud er i boks

Finansieringen av karbonfangstanlegget som er planlagt på Klemetsrud, ble vedtatt av bystyret i Oslo onsdag.

Forbrenningen av søppel på Klemetsrud utgjør om lag 15 prosent av kommunens klimagassutslipp. Det er beregnet at investeringen og ti års drift av karbonfangstanlegget vil koste drøyt 9 milliarder kroner.

Onsdag ble finansieringen vedtatt, melder NRK.

Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS). Nylig fikk prosjektet et skudd for baugen. Det var først sikret fullfinanisering, men så viste en ny, ekstern kvalitetssikring at kostnadsrammen kunne øke med 350 millioner kroner. Nå er det altså tatt høyde også for dette.

– Anlegget er planlagt, ferdig tegnet og har en allerede utprøvd teknologi. Fra 2026 fanger vi karbon på Klemetsrud. Dette er en stor dag, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier at han er stolt av prosjektet og kaller det banebrytende for karbonfangst og -lagring i avfallsbransjen.