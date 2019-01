Filter fra oljeindustrien kan fjerne risiko fra oppdrett på land

Høye laksepriser og mangel på ledige arealer langs kysten gjør det stadig mer aktuelt å plassere oppdrettsanlegg på land. En av utfordringene ved landbaserte anlegg er å regulere oksygeninnholdet i vannet. Gjøres det feil, vil bakteriene i sjøvannet produsere hydrogensulfid som dreper fisken. Om all fisken i en merd dør, kan det økonomiske tapet måles i millioner. Nå vil vannbehandlingsselskapet Enwa bruke filterteknologi fra oljeindustrien for å hindre at denne giften dannes.