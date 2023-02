Rederiet NX Cruise har ambisjoner om å bygget totalt 14 nye utslippsfrie cruiseskip, hver med en kapasitet på 250 passasjerer. Målet er at fartøyene skal kunne seile utslippsfritt blant annet i verdensarvfjordene på vestlandet, der det fra 2026 er varslet strenge utslippskrav fra skip.

Nå har selskapene Multi Martitime, Northern Xplorer, Norwegian Hydrogen, Hyon og Hexagon Purus inngått intensjonsavtale om å utvikle en komplett verdikjede for hydrogen til cruiseskipene og andre fartøyer, melder selskapene i en pressemelding.

Hyon-sjef Jørn Kristian Lindtvedt påpeker i meldingen at samarbeidet er en viktig milepæl mot målet om en hydrogenverdikjede, mens Robert Haugen i Hexagon Purus påpeker at samarbeidet gjør at partene kan samkjøre sine teknologiske løsninger.

Bygges i portugal

NX Cruise har tidligere signert en intensjonsavtale med det portugisiske verftet West Sea for bygging av det første fartøyet. Det skal etter planen være klart for cruise i 2025 eller 2026.

De fem verdensarvfjordene på Vestlandet, som er populære cruiseturismemål, har lenge skullet bli utslippsfrie.

Tidligere i år ble det klart hvordan det skal skje, og Sjøfartsdirektoratet anbefalte en overgangsordning der skipene fortsatt skulle kunne gå på klimanøytral biogass. Det innebærer at det i utgangspunktet ikke er kun skip med brenselceller eller andre typer nyllutslippsteknologi som kan ferdes i fjordene, men også fartøy med LNG-motor.

Foreløpig er det ingen større hydrogenskip i drift. Ifølge DNVs Veracity-database er det planlagt åtte cruiseskip med hydrogen som drivstoff innen 2028.