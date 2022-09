Den nye fasaden består delvis av gammel teak som er gjenbrukt, forteller kommunikasjonsleder Pål Weiby i Statsbyggs byggherreavdeling.

– Det som ble knust av bomben, er samlet sammen, og det er lagd nye vindusrammer. Det har vært litt av et puslespill. Teak er ikke noe man hogger ned lenger. Og man hadde ikke nok til begge sider, så det er bare siden mot Akersgata som har fått rammer av teak, forteller han til NTB.

På den andre siden av blokka er det rammer av eik som er lakkert i en mørk farge, slik at de ligner.

Weiby og Statsbygg er stolte over resultatet.

– Det er en milepæl at det ikke lenger er knuste vinduer og en eller annen fyr som henger og jobber foran Høyblokka, som det har vært siden bomben. Den ser rett og slett ut som den gjorde før, konstaterer Weiby.

Han forteller at rehabiliteringen inne i blokka pågår for fullt.

Planen er at byggetrinn én, som består av Høyblokka og to andre blokker, skal være ferdig slik at deler av regjeringen kan flytte inn i 2025.

Deretter gjenstår byggetrinn to og tre, som foreløpig ikke er vedtatt av Stortinget.