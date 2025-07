Fant 1000 tønner med atomavfall på bunnen av Atlanterhavet

Et forskningsskip med et internasjonalt team av forskere om bord har gjort en urovekkende oppdagelse bare to uker inn i et tokt i den nordøstlige delen av Atlanterhavet: De har lokalisert over 1 000 tønner med radioaktivt avfall på havbunnen.

Det rapporterer flere medier, blant annet tyske ZDF, med en representant fra det franske forskningsinstituttet CNRS som kilde.

Funnene regnes som en suksess fordi målet med ekspedisjonen var å lokalisere noen av de 200 000 tønner med radioaktivt avfall som antas dumpet på dypt vann ved 80 ulike lokaliteter i perioden 1946–1990.

Det er likevel også et urovekkende funn, ettersom Patrick Chardon, som leder det såkalte Nodssum-prosjektet (Nuclear Ocean Dump Site Survey Monitoring), mistenker at radioaktivitet kan ha lekket fra beholderne over tid, skriver det tyske mediet Deutsche Welle.

Forseglet i asfalt og sement

Ifølge CNRS, som leder prosjektet, var en rekke europeiske land involvert i den tidligere praksisen med å dumpe radioaktivt avfall, forseglet i tønner med asfalt eller sement, på dybder over 4 000 meter i det nordøstlige Atlanterhavet. Dumpingen ble forbudt i 1993.

Nodssum-prosjektet, som involverer forskere innen blant annet kjernefysikk, geologi, oseanografi og biologi, har som mål å kartlegge en av de viktigste dumpingsonene og studere hvordan de radioaktive stoffene oppfører seg i dyphavet – og hvordan de påvirker de marine økosystemene.

Forskningsskipet L’Atalante seilte ut fra Brest i Frankrike 15. juni, og kartleggingsdelen av prosjektet er planlagt å vare til 11. juli.

Første oppdrag for autonom undervannsbåt

Til kartleggingen benytter forskerne den autonome undervannsbåten Ulyx, utviklet av det franske havforskningsinstituttet Ifremer. Dette er dens første vitenskapelige tokt.

Ulyx skal bevege seg omtrent 70 meter over havbunnen for å lokalisere tønner og ta bilder på cirka 10 meters avstand. Dette gjør det mulig å avgjøre hvor det bør tas prøver av vann, bunnsedimenter og dyreliv i nærheten av tønnene.

På en senere ekspedisjon skal det tas prøver helt inntil tønner ved hjelp av bemannede undervannsbåter eller fjernstyrte roboter. Tønnene skal da undersøkes nærmere.

