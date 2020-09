Fall i markedet: – Støtten til solceller på boligmarkedet må dobles, ikke reduseres

De som satt på gjerdet og vurderte om de skulle gå for solceller på taket i fjor, sitter der sannsynligvis fortsatt. Eller så har falt ned på samme side som de var på før de ble fristet av tanken om lavere strømregning – til tross for innkjøp av elbil, kanskje, og andre energikrevende komponenter som følger med et moderne, smart hjem.