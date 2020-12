EU-rapport om kondensstriper: CO2 utgjør bare en tredjedel av flyets klimapåvirkning

Mens covid-19 har sørget for at det har vært lenger mellom flystripene på himmelen, har EU-systemet publisert en etterlengtet rapport om stripenes klimapåvirkning. Rapporten, utarbeidet av EUs luftfartsbyrå EASA, gir en oversikt over gjeldende kunnskap om det komplekse spørsmålet, samt forslag til tiltak for EU-kommisjonen.