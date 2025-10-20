EU kutter import av russisk gass

Bare Ungarn og Slovakia stemte imot da vedtaket om å fase ut all russisk gass innen 1. januar 2028 ble vedtatt på EUs utenriksministermøte mandag, melder nyhetsbyrået AFP.

Trass i Russlands angrepskrig mot Ukraina, som har vart i drøyt tre og et halvt år, har enkelte EU-land fortsatt å kjøpe store mengder russisk gass og olje.

Mandagens vedtak innebærer at importen av både rørgass og flytende gass avvikles etappevis: Kortsiktige kontrakter må være avsluttet innen 1. januar 2027, mens importører på langsiktige kontrakter må skru igjen kranene innen 1. januar 2028.

Vedtaket må godkjennes av EU-parlamentet før det kan tre i kraft. Der er det imidlertid ønske om at også russisk olje blir omfattet av importforbudet.

Skyggeflåte

På dagsordenen på utenriksministermøtet står også flere tiltak for å få stanset den russiske skyggeflåten.

Skipene i flåten, som anslås å bestå av mellom 600 og 1400 tankskip, brukes til å frakte russisk olje rundt om i verden og slik forbigå internasjonale sanksjoner.

Nå må EU-landene tenke utenfor boksen, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas da hun ankom møtet mandag morgen.

Russerne er kreative når det gjelder å komme seg rundt sanksjonene, og det må EU-landene også være, framholdt hun ifølge nyhetsbyrået DPA.

Utsatt sanksjonspakke

I den 19. sanksjonspakken mot Russland, som har ligget på bordet i flere måneder, foreslås det å legge til ytterligere 118 fartøyer i skyggeflåten. Dermed vil i alt 562 skip være omfattet av sanksjoner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik bygger et av Norges største IT-miljøer verdifull kompetanse

De nye sanksjonene skulle etter planen ha blitt vedtatt i sommer, men Slovakia har satt foten ned.

Slovakias statsminister Robert Fico krever tiltak for å redde Europas bilindustri før han sier ja til sanksjonspakken. Det kreves enstemmighet for å få den vedtatt.

Håpet er nå å få til en enighet på EU-toppmøtet senere denne uka.