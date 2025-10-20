Abonner
energi

EU kutter import av russisk gass

EU-landene har vedtatt å fase ut russisk gass innen utgangen av 2027. Nå står den russiske skyggeflåten for tur.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas mener det er nødvendig å tenke utenfor boksen for å få stanset den russiske skyggeflåten.
EUs utenrikssjef Kaja Kallas mener det er nødvendig å tenke utenfor boksen for å få stanset den russiske skyggeflåten. Foto: Yves Herman/Reuters/NTB
NTB
20. okt. 2025 - 11:55

Bare Ungarn og Slovakia stemte imot da vedtaket om å fase ut all russisk gass innen 1. januar 2028 ble vedtatt på EUs utenriksministermøte mandag, melder nyhetsbyrået AFP.

Trass i Russlands angrepskrig mot Ukraina, som har vart i drøyt tre og et halvt år, har enkelte EU-land fortsatt å kjøpe store mengder russisk gass og olje.

Mandagens vedtak innebærer at importen av både rørgass og flytende gass avvikles etappevis: Kortsiktige kontrakter må være avsluttet innen 1. januar 2027, mens importører på langsiktige kontrakter må skru igjen kranene innen 1. januar 2028.

Vedtaket må godkjennes av EU-parlamentet før det kan tre i kraft. Der er det imidlertid ønske om at også russisk olje blir omfattet av importforbudet.

Skyggeflåte

På dagsordenen på utenriksministermøtet står også flere tiltak for å få stanset den russiske skyggeflåten.

Skipene i flåten, som anslås å bestå av mellom 600 og 1400 tankskip, brukes til å frakte russisk olje rundt om i verden og slik forbigå internasjonale sanksjoner.

Nå må EU-landene tenke utenfor boksen, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas da hun ankom møtet mandag morgen.

Russerne er kreative når det gjelder å komme seg rundt sanksjonene, og det må EU-landene også være, framholdt hun ifølge nyhetsbyrået DPA.

Utsatt sanksjonspakke

I den 19. sanksjonspakken mot Russland, som har ligget på bordet i flere måneder, foreslås det å legge til ytterligere 118 fartøyer i skyggeflåten. Dermed vil i alt 562 skip være omfattet av sanksjoner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Statens vegvesen
Slik bygger et av Norges største IT-miljøer verdifull kompetanse

De nye sanksjonene skulle etter planen ha blitt vedtatt i sommer, men Slovakia har satt foten ned.

Slovakias statsminister Robert Fico krever tiltak for å redde Europas bilindustri før han sier ja til sanksjonspakken. Det kreves enstemmighet for å få den vedtatt.

Håpet er nå å få til en enighet på EU-toppmøtet senere denne uka.

Urmas Paet håper å starte en debatt om hvordan Europa skal tilpasse seg de nye geopolitiske realitetene i nord. Han sitter i Europaparlamentet og har tidligere vært Estlands utenriksminister.
Les også:

Mener EU bør friste Norge inn i unionen

energiEUKrigen i UkrainaMaritimOlje og gass
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Asplan Viak
Erfarne akustikere
Asplan Viak
Oslo, Sandvika
23. okt.
Ny i dag
Nammo Raufoss AS
Mechanical Design Engineer
Anima
Operations Generalist
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - kjemi og materialteknologi
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Nammo Raufoss AS
Kvalitetssikrings­ingeniører
SKS
Driftsingeniør til team Sundsfjord
SKS
Driftsingeniør til team Siso / Sulitjelma
Norsk Nukleær Dekommisjonering
Mekanisk ingeniør
En tjeneste fra