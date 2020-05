EU bevilger rundhåndet til norsk helseapp

Hvert år fødes det over 125 millioner barn. Rundt 60 prosent av dem har en eller annen grad av gulsott. For de fleste er ikke det noe problem, det går over av seg selv. Men rundt 10 prosent trenger behandling. Uten det kan de dø, eller pådra seg alvorlige skader. I vestlige land er det et svært lite sannsynlig utfall. Her får alle den behandlingen de trenger. I mange mindre utviklede land er gulsott en svært vanlig dødsårsak.