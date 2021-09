– Et makkverk, kan ikke flikkes på

Regjeringen Solberg har lagt frem et forslag til justert teknisk forskrift for bygg, gjerne omtalt som TEK. Høringsfristen går ut 30. september, på et eller annet tidspunkt blir det forretningsministeriet Solberg som får kravene til endringer i fanget. Alt tyder på at den oppdaterte forskriften blir lagt frem av regjeringen Støre.