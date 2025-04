Hvitevarer som vaskemaskiner, stekeovner og kjøleskap er ofte store investeringer. Forbrukerne vil gjerne at de skal vare lenge.

Men mange har inntrykk av at disse tingene ikke varer like lenge som de gjorde før i tida. Kanskje er de til og med laget for å gå i stykker tidlig, mener noen.

Kamila Krych ved NTNU har undersøkt saken i forbindelse med doktorgradsarbeidet sitt. Hun fant ut at dette ikke stemmer helt.

– Uansett hva folk tror, finnes det ikke noe bevis for at levetiden til hvitevarer generelt går ned, sier Krych.

Det er imidlertid to unntak: Vaskemaskiner og stekeovner.

De store unntakene

Kamila Krych

Krych har studert dokumentasjonen for flere mye brukte hvitevarer i norske husholdninger fra de først ble tatt i bruk i Norge.

For kjøleskap, vaskemaskiner og stekeovner begynte dette i 1950. Andre hvitevarer ble ikke vanlige her til lands før flere tiår senere. Det gjelder oppvaskmaskiner, frysere og tørketromler.

For nesten alle disse gjenstandene er levetiden omtrent den samme nå som før. Men altså med to unntak.

– Levetiden for vaskemaskiner er gått ned med 45 prosent. Stekeovner varer 39 prosent kortere, sier Krych.

For vaskemaskiner betyr det at levetida er gått fra 19,2 til 10,6 år. Stekeovner pleide å vare i 23,6 år, men varer nå i snitt i 14,3 år.

– Hvis planlagt foreldelse eller en annen enkeltfaktor var skylden, ville vi vente den samme synkende trenden på tvers av alle apparater. I stedet fant vi det bare for vaskemaskiner og ovner.

Hvorfor er det sånn med akkurat disse to?

Renere livsstil?

For å finne svaret fordypet Krych seg i annen informasjon fra forbrukerne og i detaljer rundt hvitevarene.

For vaskemaskiner er svaret ganske enkelt, mener hun. Levetiden er nemlig ikke nødvendigvis direkte koblet til hvor mange år maskinen blir brukt, men til hvor hyppig den blir brukt.

– For vaskemaskiner er det antall ganger den gjør vaskejobben, som betyr noe. Og vaskevanene våre har endret seg mye. Folk bruker vaskemaskinene mye oftere nå enn de gjorde før i tida.

I en gjenomsnittsfamilie går vaskemaskinen mer enn én gang om dagen.

I en studie fra 2003 fant Krych opplysningene hun trengte. Den viste at en norsk gjennomsnittsfamilie på fire brukte vaskemaskinen to ganger i uka i 1960. Men i 2000 hadde dette økt til åtte ganger i uka. Altså brukte gjennomsnittsfamilien vaskemaskinen fire ganger så ofte.

– Dette betyr så klart mye for levetiden til vaskemaskiner, sier hun.

For stekeovner er derimot saken litt mer komplisert.

Endringer i kjøkkentrender

Krychs forskning tar ikke konkret for seg hvordan folk bruker kjøkkenet. Men hun hadde tilgang på forskning rundt sosiale trender i Norge gjennom tidene.

– Stekeovner ser ut til å vare svært lenge. Historisk sett var levetiden høy fordi disse ovnene var svært enkle, sier hun.

Men Krych fant også et annet poeng: I Norge blir rundt 40 prosent av alle ovnene kastet mens de fremdeles virker. Det tallet er høyere enn for andre store husholdningsapparater.

Et mer sosialt liv på kjøkkenet påvirker hvordan vi vil ha det der.

Hennes egne resultater viste også en annen trend. Levetiden til andre maskiner i norske kjøkkener, som kjøleskap og oppvaskmaskiner, er omtrent like lang som levetiden til stekeovnene.

– Dette er ikke et direkte bevis. Men det viser hvor viktig poenget med kjøkkenrenovering er. Nå for tida er disse apparatene ofte integrert i kjøkkenskap. Fordi slike ting er dyre i Norge, er det ofte mye lettere å kaste alt sammen samtidig når du renoverer kjøkkenet, enn å beholde stekeovnen lenger, selv om den fremdeles virker.

Forskere finner også en endring i bruken.

– Mye forskning viser at vi bruker kjøkkenet annerledes nå enn vi gjorde før. Folk har ofte kjøkkenet som en integrert del av stua si. Da betyr det mye mer hvordan kjøkkenet ser ut.

