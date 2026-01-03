Abonner
Miljø

Er hytta verdt to tusen ekstra per dag?

Dersom du som hytteeier må betale en miljøavgift hver dag du bruker hytta, hva er smertegrensen før du revurderer hyttebesøket? Strava-data har gitt forskere et svar.

Forskere brukte Strava og strømsjokk for å sette en prislapp på hyttekos.
Forskere brukte Strava og strømsjokk for å sette en prislapp på hyttekos. Foto: Gorm Kallestad/NTB
Egil Jahren, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
3. jan. 2026 - 16:10

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Hytteutbygging i Norge har fått mye kritikk for naturtapet som følger med utbyggingen. Samtidig har hyttebruk positive sider: Fysisk aktivitet, naturopplevelser og lokal verdiskapning.

Når man skal lage politikk som balanserer de negative og positive virkningene av slik utbygging, er det nyttig å vite hvor mye hytteeiere verdsetter natur. Men hvordan setter man en prislapp på skiturer, peiskos og naturens ro?

Forskere ved Handelshøyskolen NMBU har brukt strømsjokket i 2022, Strava-logger og samfunnsøkonomisk forskningsmetoder for å gi oss svar i kroner og øre.

Strava gir ærlige svar

– Konsumentoverskuddet fra hytterelatert rekreasjon er beregnet til omtrent to tusen kroner per dag, sier doktorgradskandidat Andreas Skulstad.

Dette utsagnet må forklares nærmere: Det Skulstad og hans kollegaer har undersøkt, er hvor mye kostnadene til en hytte må øke før eieren begynner å bruke den nevneverdig mindre.

Og det er i snitt cirka to tusen norske kroner.

Hvordan fant de dette tallet, og hvorfor er dette interessant? Det første spørsmålet er en smule kronglete å forklare, men vi prøver. Det andre spørsmålet kommer vi tilbake til.

Strømsjokket i 2022 bød på en unik mulighet for Skulstad og hans medforskere. Da steg brått strømprisene i Sør-Norge til det tredobbelte, men forble normale nord i Norge.

– Man fikk strømstøtte for vanlige boliger, men ikke fritidsboliger. Det var derfor sannsynlig at om vi fant endringer i hyttebruk for dem som fikk høyere strømpris sammenlignet med dem som ikke fikk det, hadde det sammenheng med prisøkning. Situasjonen la opp til et godt naturlig eksperiment, forteller han.

Skulstad og kollegaene bestemte seg for å gjøre sitt eksperiment i et begrenset geografisk område: Et 30 kilometer bredt belte som strakte seg fra Sognefjorden til Røros. Dette er grensen mellom områdene der det i 2022 var dyr strøm og billig strøm. I dette området finnes også mange fritidsboliger.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Made in Norway er blitt et konkurransefortrinn

Det var da forskerne skulle finne endringer i hyttebruk at Strava kom inn: Strava er en app for å logge aktiviteter som turgåing, skigåing og løpeturer. Det er en populær app med mange brukere, og loggene herfra vil kunne si noe om besøk og aktiviteter i ulike områder.

– Det fine med Strava-data er at vi observerer det folk faktisk gjør, mens svar fra et spørreskjema er avhengig av at de som svarer, husker riktig, er oppriktige og så videre, forklarer Skulstad.

Forskerne fikk tilgang til disse dataene i anonymisert form. De koblet dette sammen med informasjon om eiendommer og bygninger i området, hva strømprisene hadde vært, værinformasjon og mye annet.

Strava-bruk og økonomi

Etter mye bearbeiding av data fikk forskerne til slutt kartlagt sammenhengen mellom strømpris og hyttebruk: Selv om prisene steg med det tredobbelte, gikk bruken kun ned med 15 prosent.

Akkurat hvordan forskerne fant tall på betalingsvilligheten for dyr hyttestrøm, omfatter kompliserte matteformler og beregningsteknikker.

Kortversjonen er at Skulstad og kollegaene hans brukte all dataen de hadde til å kunne si det følgende: Hytteeiere verdsetter naturopplevelser knyttet til hyttebruk så mye at de i gjennomsnitt er villige til å betale drøyt to tusen kroner ekstra pr. bruksdag.

Vil du se mattestykkene? Les forskningsartikkelen.

– Her må vi ta et forbehold, fordi resultatet stammer fra Strava-brukere. De er som regel både mer aktive og har bedre råd enn folk flest, sier Skulstad.

– Men hytteeiere generelt har også bedre råd, så Strava-dataene er mer representative for hytteeierne enn for befolkningen ellers. Tidligere forskning understøtter også dette.

Naturtap vs. hyttebygging

Så til spørsmålet om hvorfor forskernes funn er interessante:

Fordi det gir en ganske konkret pekepinn på hvor høyt hytteeiere verdsetter natur og hytteopplevelser. Når kommuner skal styre hytteutbygging, kan slike tall brukes til å lage ordninger som finansierer vern og restaurering uten at folk dropper hytteturen.

– Vi ser at hytteeierne generelt sett er ganske lite sensitive for pris og kostnadsøkninger. Det kan være nyttig kunnskap for hyttekommuner som ønsker å øke bidraget de henter fra hyttebefolkningen sin, men som samtidig ønsker at de skal fortsette å komme.

Med bedre oversikt over betalingsvillighet er det altså enklere å finne en god balanse mellom naturhensyn, folkehelse og lokal verdiskaping.

– På nasjonalt nivå hjelper slike estimater oss å veie tap av natur mot gevinstene ved friluftsliv og naturopplevelser. Noen steder vil tapet av naturverdier være større enn nytten av mer hyttebygging, andre steder kan utbygging likevel være samfunnsøkonomisk lønnsom. Studier som denne gjør det enklere å skille mellom gode og dårlige utbyggingsprosjekter, sier Andreas. 

Artikkelen ble først publisert på NMBU.no

Les også

 

fra forskningMiljøØkonomi
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.