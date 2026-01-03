Er hytta verdt to tusen ekstra per dag?

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Hytteutbygging i Norge har fått mye kritikk for naturtapet som følger med utbyggingen. Samtidig har hyttebruk positive sider: Fysisk aktivitet, naturopplevelser og lokal verdiskapning.

Når man skal lage politikk som balanserer de negative og positive virkningene av slik utbygging, er det nyttig å vite hvor mye hytteeiere verdsetter natur. Men hvordan setter man en prislapp på skiturer, peiskos og naturens ro?

Forskere ved Handelshøyskolen NMBU har brukt strømsjokket i 2022, Strava-logger og samfunnsøkonomisk forskningsmetoder for å gi oss svar i kroner og øre.

Strava gir ærlige svar

– Konsumentoverskuddet fra hytterelatert rekreasjon er beregnet til omtrent to tusen kroner per dag, sier doktorgradskandidat Andreas Skulstad.

Dette utsagnet må forklares nærmere: Det Skulstad og hans kollegaer har undersøkt, er hvor mye kostnadene til en hytte må øke før eieren begynner å bruke den nevneverdig mindre.

Og det er i snitt cirka to tusen norske kroner.

Hvordan fant de dette tallet, og hvorfor er dette interessant? Det første spørsmålet er en smule kronglete å forklare, men vi prøver. Det andre spørsmålet kommer vi tilbake til.

Strømsjokket i 2022 bød på en unik mulighet for Skulstad og hans medforskere. Da steg brått strømprisene i Sør-Norge til det tredobbelte, men forble normale nord i Norge.

– Man fikk strømstøtte for vanlige boliger, men ikke fritidsboliger. Det var derfor sannsynlig at om vi fant endringer i hyttebruk for dem som fikk høyere strømpris sammenlignet med dem som ikke fikk det, hadde det sammenheng med prisøkning. Situasjonen la opp til et godt naturlig eksperiment, forteller han.

Skulstad og kollegaene bestemte seg for å gjøre sitt eksperiment i et begrenset geografisk område: Et 30 kilometer bredt belte som strakte seg fra Sognefjorden til Røros. Dette er grensen mellom områdene der det i 2022 var dyr strøm og billig strøm. I dette området finnes også mange fritidsboliger.

