Equinors Snøhvit Future: Ett år forsinket og fire milliarder dyrere

Forventet oppstart er nå satt til 2029, og kostnadsestimatet for prosjektet har økt til overkant av 20 milliarder kroner. Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert til myndighetene i 2022 estimatet på 13,2 milliarder kroner.

Snøhvit Future-prosjektet omfatter landkompresjon og elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya for å redusere utslipp fra anlegget.

– Snøhvit Future er om lag halvveis i utbyggingsfasen. Det er krevende å gjennomføre et så stort prosjekt på et anlegg som er i drift. I tillegg har det vært en omfattende revisjonsstans på Melkøya i år, og vi undervurderte kompleksiteten i å planlegge og gjennomføre prosjektet under disse forholdene, sier Trond Bokn, som er direktør for prosjektutvikling i Equinor, i en pressemelding.

Andre faktorer har også påvirket framdriften. Vinteren 2024/2025 var verre enn normalt og begrenset arbeidet i deler av anlegget. I tillegg tok revisjonsstansen sommeren 2025 lengre tid enn planlagt, og høy inflasjon har ført til betydelig økte kostnader.

I utbyggingsfasen er det forventet at ca. 70 prosent av verdiskapingen vil gå til norske bedrifter og mer enn en tredel av dette vil gå til Nord-Norge.