Equinor vil pumpe olje til siste slutt

Konserndirektør Kjetil Hove har ansvaret for Equinors virksomhet på norsk sokkel. Han sier til Klassekampen at det viktigste selskapet kan gjøre for Europa, er å levere olje og gass til kontinentet.

Mens en rekke europeiske land jobber med å bryte avhengigheten av russisk gass, mener Hove at norsk gass kan spille en viktig rolle i lang tid.

– Vi tror Europa vil trenge gass i mange tiår framover. Vi mener norsk gass er veldig godt posisjonert fordi vi har lave kostnader, og infrastrukturen allerede er bygd ut, sier han.

Lave CO 2 -utslipp i produksjonen av olje og gass kan også bli en viktig fordel.

– Både FN og alle andre sier at den oljeprovinsen med høyest lønnsomhet og lavest CO 2 -fotavtrykk er den som skal produsere helt til slutt. Det vi jobber med hver eneste dag, er å få lavest mulig CO 2 og høyest mulig lønnsomhet, sier oljetoppen.