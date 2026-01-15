Equinor venter havvind-beslutning torsdag ettermiddag

Avgjørelsen først var ventet onsdag, da Equinor møtte i domstolen med håp om en midlertidig forføyning slik at arbeidet med havvindprosjektet kunne fortsette. Domstolen meldte da at en beslutning vil komme torsdag. Torsdag ettermiddag er det innkalt til telefonkonferanse der beslutningen vil bli forkynt, får NTB opplyst.

USAs president Donald Trump har stoppet en rekke havvindprosjekter. Blant dem er Equinors Empire Wind og to havvindprosjekter som danske Ørsted står bak. Equinor eier rundt 10 prosent av Ørsted.

Mandag fikk Ørsted medhold i en amerikansk domstol og får fortsette utbygging inntil rettsprosessene om USAs stoppordre er fullført.

Equinor står i fare for å tape over 50 milliarder kroner på prosjektet og har varslet sivilt søksmål mot amerikanske myndigheter. Selskapet mener byggingen må i gang igjen innen fredag denne uken i påvente av søksmålet.