Equinor og Faroe bytter eiendeler i Norskehavet

Equinor og Faroe Petroleum er blitt enige om flere transaksjoner i Norskehavet og Nordsjø-regionen på norsk sokkel.

Equinor overtar Faroes eiendeler i feltene Njord, Hyme og Bauge, mens Faroe i retur får eiendeler fra Equinor i Alve, Marulk, Ringhorne Øst og Vilje.

Byttehandelen er gjennomført som et balansert bytte basert på verdi, og uten kontantvederlag.

Styrker posisjonen på Njord

Equinor forklarer i en pressemelding at selskapet styrker sin posisjon i Norskehavet med byttehandelen.

– Vi styrker posisjonen vår som operatør for det hydrokarbonrike Njord-området, som vi mener fortsatt har et betydelig oppsidepotensial. Vi forblir operatør og største rettighetshaver i Alve, som produseres via Norne, en annen viktig del av Norskehavet for oss. Og vi reduserer eksponeringen vår for eiendeler som ligger utenfor våre kjerneområder og partneropererte eiendeler, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Equinor.

Njord-feltet var i produksjon fra 1997 til 2016. Plattformen og lagringsfartøyet er bragt til land for omfattende oppgradering. Feltet planlegges å komme i drift igjen i 2020, med produksjon til 2040.

De gjenværende reservene for Njord- og Hyme-feltene er anslått til 175 millioner fat oljeekvivalenter, mens Bauge har et reserveanslag på 73 millioner fat oljeekvivalenter.

Økt produksjon

Faroe på sin side melder at byttehandelen gir dem økt produksjon, og en bedre balanse i porteføljen mellom produksjon og utbyggingsprosjekter.

Det blir viktig fremover, med en investeringsbeslutning for Iris/Hades og Agar-funnene i horisonten.

– Dette balanserer miksen i eierandelene våre mot mer produksjon, etter en rekke letesuksesser og påfølgende utbyggingsprosjekter. Transaksjonen vil ta oss nærmere produksjonsmålet vårt, samtidig som vi styrker vår økonomiske situasjon i forkant av investeringsbeslutningene vår må ta, sier Graham Stewart, toppsjef i Faroe i en pressemelding.

Transaksjonene trer i kraft 1. januar 2019. Sluttføring av transaksjonene forutsetter myndighetsgodkjennelse.