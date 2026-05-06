Equinor leverer sterkt kvartalsresultat – olje- og gassprisene bidrar

Høye olje- og gasspriser og rekordstor produksjon gjør at oljegiganten Equinor leverer et sterkt resultat i første kvartal.

Svært god drift og rekordhøy produksjon er konsernsjef Anders Opedals forklaring på Equinors kvartalsresultat. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
6. mai 2026 - 07:04

– I kvartalet leverer vi svært god drift og rekordhøy produksjon. Kombinert med høyere priser gir det sterke finansielle resultater, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.

Justert driftsresultat endte på 9,77 milliarder dollar, resultat etter skatt var 2,86 milliarder dollar, og det rapporterte driftsresultatet var 8,78 milliarder dollar.

Den samlede egenproduksjonen var ifølge selskapet rekordstor, med drøyt 2,3 millioner fat oljeekvivalenter per dag – en økning på 9 prosent fra samme kvartal i fjor.

Tre milepæler

Selskapet oppsummerer kvartalet ved å peke på tre strategiske milepæler: Det er gjort sju nye drivverdige funn på norsk sokkel, det har vært borestart på gassfeltet Raia i Brasil, i tillegg bokføres det første kvartalsutbyttet fra Adura på 150 millioner dollar.

Adura er et nytt olje- og gasselskap på britisk sokkel som ble etablert da Equinor og Shells virksomheter slo seg sammen i desember 2025.

– Gode leteresultater på norsk sokkel støtter opp om langsiktig forsyning og verdiskaping. Med en sterk landbasert gassposisjon i USA og en optimalisert internasjonal portefølje, forbedrer vi vår konkurranseevne og framtidige kontantstrøm, sier Opedal.

Iran-krigen

Samtidig understreker Opedal at geopolitisk spenning, med krigen i Iran og stenging av Hormuzstredet, fortsetter å påvirke energileveranser og råvarepriser.

– I en tid med volatile markedsforhold bidrar høy produksjon fra norsk sokkel til å styrke Equinors rolle som pålitelig energipartner for Europa, sier konsernsjefen.

Kontantutbyttet for første kvartal er på 0,39 dollar per aksje. Selskapet melder også om at andre transje i tilbakekjøpsprogrammet på inntil 375 millioner dollar skal starte etter generalforsamlingen 12. mai.

