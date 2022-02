Morten Raugstad, administrerende direktør i A Bygg Entreprenør, snakker om det nye lageret til Ikea, med planlagt byggestart på forsommeren i år. Han er krystallklar på at entreprenøren er den første aktøren som bør inn i et prosjekt for å få det optimalt. Han foretrekker å gi arkitektene en skisse av råbygget som de kan foredle og jobbe videre med.