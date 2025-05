En planets «selvmord» er oppdaget for første gang

For to år siden observerte astronomer hvordan en stjerne slukte en av sine planeter. Nå har James Webb-teleskopet gitt ny informasjon om hendelsen og avdekket et scenario man tidligere bare har kjent i science fiction – en planet på størrelse med Jupiter som gikk under ved å ha blitt kastet, eller kastet seg selv, rett inn i sin moderstjerne, skriver Wired.

Den vanlige måten en stjerne sluker planetene sine på, er ved at stjernen selv vokser. Det skjer når en stjerne, som vår sol, går tom for hydrogen og utvider seg til mange ganger sin opprinnelige størrelse. Vårt eget solsystem står overfor samme skjebne om rundt 5 milliarder år, når solen ekspanderer og sluker Merkur og Venus.

Når en stjerne absorberer en planet, kan observatorier på jorden oppdage en kortvarig økning i lysstyrken, en såkalt nova. I dette tilfellet, 12.000 lysår unna, viste observasjoner fra 2023 en nova som først ble mistenkt å være en rød kjempe som slukte en nærliggende planet.

Stjernen er som før

Ved hjelp av James Webb-teleskopet har forskerne nå, to år senere, kunnet gjøre en mer detaljert analyse. Stjernen er fortsatt i sin normale fase og har ikke utvidet seg til en rød kjempe.

De nye observasjonene tyder på at novautbruddet skyldtes at den Jupiter-lignende planeten rett og slett kolliderte med stjernen.

Klareste bevis

Ifølge forskerne, som har publisert studien i tidsskriftet Nature, er denne hendelsen det mest overbevisende direkte beviset hittil på at en planet er blitt slukt av sin vertsstjerne.

De mener planeten, som gikk i bane omtrent like langt fra stjernen som Merkur gjør fra solen, gradvis nærmet seg inntil den ble ødelagt.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik