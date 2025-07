En hel fjellside kan rase: – Store bevegelser

Skarfjellet i Sunndal kommune beveger seg vanligvis en til to centimeter i løpet av et år, ifølge satellittdata. Dette omtales som «relativt store bevegelser» i en pressemelding fra Norges vassdrags- og beredskapsdirektorat.

Foreløpige målinger med radar viser imidlertid at bevegelsen nå er oppe i cirka én cm per time. I løpet av bare en time mandags kveld beveget fjellet seg 1,5 centimeter.

Kartet viser NVEs modellering av et mulig utløpsområde i tilfellet et større skred fra Skarfjellet i Sunndal. Foto: NVE

Etter å ha fått en bekymringsmelding fra Sunndal kommune, satte NVE opp radar for å overvåke fjellpartiet og vurdere muligheten for et større skred.

– NVE har modellert mulig utløpsområde i tilfellet et større skred fra Skarfjellet. Vi venter ikke store konsekvenser av et eventuelt skred, siden det ikke vil berøre verken bebyggelse, veier eller annen infrastruktur, sier fungerende seksjonssjef i NVE Kjetil Indrevær i pressemeldingen.

Vil samle mer data

Likevel oppfordrer NVE til at folk følger skilting fra kommunen og ikke bevege seg inn i det berørte området.

Sunndal kommunes beredskapsrådgiver Erik Forbregd Henriksen forteller til lokalavisen Driva at hvis hele fjellet hadde rast, ville det utgjort fem millioner kubikkmeter med masse.

NVE ønsker nå å la radaren samle inn en lengre måleserie fra fjellpartiet i ukene fremover for å lære mer om det. Resultatene av dette vil ifølge NVE fortelle mer om muligheten for et større skred fra Skarfjell.

Det er allerede en del steinsprang i området i dag, men det er ikke mulig å si noe om når et eventuelt skred kan komme, ifølge NVE.