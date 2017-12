En heftig blender ligger i årets siste luke

Det er desember, det er juletid og dermed kalendertid. Vi tar som vanlig på oss nisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I årets aller siste luke ligger en Power Plus Blender fra KitchenAid. Produsenten sier selv dette er markedets kraftigste mixer for hjemmebruk, med en motor på hele 3,5 hestekrefter. Dette gjør at den enkelt mikser alt fra frukt og nøtter til fiberrike grønnsaker. Den har også en varmefunksjon som gjør det mulig å varme innholdet i blenderen på få minutter. Premien har en verdi av 8.500 kroner.