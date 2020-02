Én by – to prismodeller: Ny nettleie kan gjøre det svinedyrt å lade elbil om ettermiddagen

I jakten på lavere CO₂-utslipp, blir stadig flere biler, fyrkjeler og andre strømkrevende enheter koblet på strømnettet. Skal norske strømleverandører bygge ut nettene for å betjene forbrukstoppene vi får når alle skal lade elbil og skru på induksjonstoppen halv fem om ettermiddagen, vil det koste enorme summer. Derfor ønsker de å endre prismodellene i nettleia, slik at det koster mer å bruke strøm når det er størst belastning på nettet.

NVE ønsker å endre den delen av nettleia som i dag baseres på hvor mye strøm du bruker. I stedet vil NVE at folk skal betale etter hvor mye effekt de bruker, altså hvor mye strøm man bruker samtidig.

Dette foreslo de også i 2018. Da måtte NVE trekke forslaget etter massiv motstand mot modellen de foreslo.

Tre modeller å velge blant

I dag presenterer NVE i stedet tre modeller som nettselskapene kan velge blant:

Målt effekt: Du betaler for den høyeste daglige forbrukstoppen (døgnmaks). Abonnert effekt: Du betaler for den nettkapasiteten du normalt bruker. Bruker du mer kapasitet enn dette en måned, betaler du noe ekstra. Sammenlignes med et mobilabonnement med en viss mengde mobildata inkludert. Det vil bli nettselskapets ansvar å finne ut hvilken effekt som passer best for deg, basert på tidligere forbruk. Sikringsdifferensiert nettleie: Du betaler nettleie ut fra sikringsstørrelse. Sikringen begrenser hvor stort forbruk du kan ha på én gang. Kan sammenlignes med et internettabonnement hvor du betaler for en viss hastighet.

NVE utelukker ikke at det også kan utvikles andre modeller.

Solceller blir mindre lønnsomt

Selv om strømforbruket i norske husstander går ned, går effektforbruket opp. Hittil har nettleien gitt insentiver til å spare strøm, ikke effekt. Når dette nå skal endres, vil enkelte strømsparende tiltak komme mindre gunstig ut, økonomisk sett. Dette gjelder særlig solceller.

– Solenergi bidrar ikke nødvendigvis til å redusere effekttoppene. Når vi virkelig trenger kapasiteten, er på vinterstid mellom klokka 17 og 20. Da er det ikke mye sol, sa Kristin Lind i Energi Norge da de arrangerte en diskusjon om temaet før jul.

Hun mener at solcelleeiere bør skaffe seg batterier eller varmelager for å ta vare på energien til den trengs.

– Dette rammer dem som har investert i strømsparing, enten i form av varmepumpe, isolasjon eller solceller. Det tror ikke vi at politikerne ønsker, svarte Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Ifølge beregningene som NVE la fram i dag, vil etterisolering og smartlading for elbil komme likt eller bedre ut med den nye modellen. Solceller og varmepumper vil derimot komme dårligere ut med den nye nettleien.

– I dag har solceller en indirekte støtte gjennom nettleien. Nå skal denne gradvis fases ut. Hvis det er politisk støtte til å støtte solceller, bør det skje gjennom Enova eller andre ordninger, ikke som en indirekte støtte gjennom nettleien, som nesten ingen forstår, sier Kjetil Lund.

Én by, to nettleie-modeller

Allerede før den nye løsningen ble presentert, har den mottatt kritikk.

– Folk liker som regel ikke endringer. Om det blir forskjellige regler hjemme og på hytta, eller man driver næringsvirksomhet og operer flere steder i landet, kan dette bli forvirrende å forholde seg til, advarte Morten Hagen i Futurehome, da han diskuterte temaet med NVE på Enovakonferansen.

Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat. Foto: Ellen Synnøve Viseth

Hagen fortalte også at hans hjemby, Fredrikstad, har to nettselskaper og dermed kan ende opp med to forskjellige modeller i forskjellige deler av kommunen.

NVE-direktør Kjetil Lund mener derimot at det finnes gode argumenter for at nettselskapene kan velge hver sin modell.

– Det er ikke gitt at det som er best for Hafslund og Oslo-området, er best for et lite nettselskap på kysten, sier Lund.

Hurtiglade-selskaper blir hørt

Tariffene kan differensieres på bakgrunn av kriterier som sikringsstørrelse og bruksmønster.

Nettselskapet kan dele kundene inn i kundegrupper basert på slike nettforhold og tilby disse gruppene ulike tariffmodeller. Men like kunder skal ha lik tariff.

NVE foreslår å starte innfasingen om to år, og at nettleien skal endres gradvis fram til 2027.

Effektbruk i forskjellige apparater Hjemmelader for elbil: 2–22 kW

Platetopp: Opptil 7 kW.

Varmepumpe: 2–3 kW

Varmtvannstank: 2 kW

Elektrisk varmeovn: 1–2 kW

Varmekabler på bad: 1 kW (10 m² gulv)

Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin: 2–3 kW

Stekeovner, vannkokere, strykejern, brødrister, kaffetrakter, mikrobølgeovn og støvsugere: 1–2 kW

TV: 0,1-0,2 kW

Lading av elektronikk: 0,1-0,2 kW

Forbrukstoppene i Norge er om vinteren, på hverdager mellom 08–10 om morgenen og 17–20 om kvelden. Kilde: NVE

Næringslivet har allerede effekttariffer, og TU har tidligere skrevet at dette går hardt ut over selskaper som tilbyr hurtiglading for elbil i turist- og hytteområder med høye effekttopper noen få dager i måneden.

– Det kan oppleves som urimelig dyrt å få en nettleie basert på den ene dagen i måneden der effektbruken er høyest. Vi vil ikke at vårt regelverk skal være til hinder for utbygging av elbilladere i hele landet. Jeg synes at bransjen har argumentert godt, så vi foreslår at de kan gå over til døgnmaks, sa Kjetil Lund under framleggingen i dag.

NVE foreslår derfor at større næringskunder kan be om effektledd basert på høyeste målte effektuttak per døgn allerede fra neste år, hvis de i dag blir rammet for hardt av effekttariffene.