Olje og gass

Emiratene forserer bygging av oljeledning

De forente arabiske emirater øker tempoet i byggingen av en rørledning som kan sende olje utenom Hormuzstredet til utskipingshavnene Fujairah.

Emiratene varsler fortgang i arbeidet med en ny oljerørledning som skal doble kapasiteten av olje som kan pumpes over land forbi Hormuzstredet for eksport ut på verdensmarkedet. Foto: Kamran Jebreili / AP / NTB
NTB
16. mai 2026 - 09:59

Den nye rørledningen skal doble statseide Adnocs eksportkapasitet via Fujairah, og er ventet å komme i drift neste år, ifølge pressekontoret til myndighetene i Abu Dhabi. De opplyser at kronprins Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan har gitt ordre om fortgang i byggingen.

Fujairah er ett av de sju forente emiratene og har en oljehavn øst for Hormuzstredet, altså på «utsiden» av farvannet som forbinder Persiabukta med Indiahavet. En eksisterende 360 kilometer lang rørledning kan daglig pumpe 1,8 millioner fat olje fra oljefeltene i Habshan til Fujairah, ifølge oljehavnens nettsider.

Oljeanlegg i Fujairah har blitt rammet av flere angrep i løpet av den seneste krigen i Midtøsten. Tre indere ble skadet i det siste angrepet, som skjedde 4. mai.

