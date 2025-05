Elons ettermæle

Elon Musk skal skalere ned sitt politiske virke. President Trumps favoritt «Troll i eske» har fått stadig mindre plass på scenen. Å ta rampelyset fra sjefen sjøl har blitt antatt som faux pas og en enveisbillett ut av Det Hvite Hus.

Om Musks mindre fremtredende posisjon i Trump-administrasjonen er en konsekvens av ego-rivalisering eller god gammeldags pengelyst, vites ikke. Faktum er hvert fall at Teslas aksjekurs falt parallelt med at frontmannens politiske stjerne steg.

Musks DOGE skulle bruke motorsagen på byråkrati og offentlig sløsing. De skulle spare en gjeldstynget amerikansk stat for i hvert fall 2 milliarder dollar, men vidløftige ambisjoner har blitt et massivt mageplask.

Enkelte kommentatorer spekulerer i hvorvidt DOGE faktisk har økt statens utgifter gjennom bortkastede arbeidstimer, opprydding etter premature oppsigelser og juridiske prosesser.

Med data skal skurkene tas

Allerede i februar forlangte DOGE tilgang til informasjon om millioner av amerikaneres personlige finanser. For kun to uker siden siterte Washington Post DOGEs lederskap med at målet var å samle «all data across government».

De har forsøkt å raske til seg universalnøkkelen til forvaltningens databaser, og særlig Kunnskapsdepartementet og Landbruksdepartementet virker å ha fått KI-kniven rettet mot seg.

NRK har snakket med flere amerikanske eksperter som frykter kraften i DOGEs datasamling. De frykter også represalier mot sin familie hvis de uttaler seg.

Massivt med sensitiv informasjon

Nedbyggingen av såkalte datasiloer skulle effektivisere, identifisere (ulovlige innvandrere) og av-korrumpere. Sammenkobling av føderale databaser kan utlede massive mengder sensitiv informasjon.

Det har stort misbrukspotensial og skaper et særdeles attraktivt mål for både kriminelle og statsaktører. Menneskerettsaktivister frykter politiske represalier og store svakheter i sammenkoblingen.

På toppen av løpefart på reformer later flere av DOGEs ansatte til å ha et overflatisk forhold til både menneskerettigheter og statens ansvar for sine borgere og sikkerhetsforvaltning.

Det er flere rapporter om svak forståelse av hvordan sensitiv informasjon håndteres. Bruk av privat utstyr, kopiering av datasett og en catch all-mentalitet indikerer at tempo trumfer alt i Trump-administrasjonen.

Redde mus biter

Ambisjonene var også høye når det kom til å slanke arbeidsstokken. Millioner ble tilbudt sluttpakke. Titusener så adgangskort og lønninger på bøddelens blokk, offentlige ansatte mistet jobben over natten. Flere hadde unik ekspertise om forvaltning og teknologi.

Blant de mest omtalte er departementene, forskere og ikke minst Pentagons «SWAT team of nerds».

Akronymet MICE står for Money, Ideology, Coercion og Ego. Pengetrøbbel, politikk, tvang og ego anses som de ultimate sårbarhetene og forhandlingskortene hvis du søker informasjon gjennom rekruttering.

Haugevis av kunnskapsrike ansatte hadde plutselig ingen lønn, en del frykt og masse sinne, i et samfunn preget av dyp polarisering og mistillit til meningsmotstandere.

Terrorregimet og kaoset de gjenværende ansatte forteller om, er også dypt bekymringsverdig. Tillit og lojalitet tar lang tid å bygge. Å anta at alle undersåtter er idioter er heller intet godt utgangspunkt for allianser.

Silicon Valley-mottoet «move fast and break things» er ikke en god forvaltningsstrategi, og Musk måtte til slutt anerkjenne at totalreform av statsforvaltning er «really, really difficult».

Elon Musk forklarer sin tilbaketrekning med at han har gjort nok. Jeg sier meg enig.