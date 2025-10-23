Elektronikkprodusent oppjusterer forventet inntjening etter forsvarsboom

– Tredje kvartal ga fortsatt solid ytelse for Kitron. Ordrereserven vår nådde nye høyder, drevet av rask etterspørselsvekst blant forsvarskunder. Vi utvider aktivt kapasiteten vår, øker utsiktene våre for hele 2025 og ser frem til 2026 med tillit, heter det fra daglig leder Peter Nilsson i Kitron i en pressemelding om kvartalsresultatene.

Kitron produserer elektronikk for sektorene tilkobling, elektrifisering, industri, medisinsk utstyr og forsvar og luftfart.

Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2400 ansatte, og omsetningen var 647 millioner euro i 2024.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold IBM revolusjonerer samsvar med nytt verktøy

Tidligere denne uken meldte de om en ordre fra forsvarssektoren på 100 millioner euro, det er omtrent 1,1 milliarder norske kroner.

Selskapet oppjusterer forventet inntjening for hele 2025 til mellom 700 og 740 millioner euro, opp fra mellom 675 og 725 millioner euro. Forventet driftsresultat er på mellom 59 og 66 millioner euro.