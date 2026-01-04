Ekstrem prestasjon baner vei for helt nye typer romferder

Denne illustrasjonen fra ESA viser hvordan satellitten Occulter (øverst) skaper en «kunstig solformørkelse», slik at partnersatellitten Coronagraph kan ta bilder av solens korona. Under opptakene låser de to satellittene seg autonomt til hverandre i noen timer ved hjelp av danskutviklet navigasjonsutstyr. Satellittene går i bane rundt jorden med en omløpstid på 19,7 timer og observerer solen når de befinner seg omtrent 60.530 kilometer fra jorden. Når de er nærmest oss, er de 600 kilometer over jordoverflaten. For å spare drivstoff posisjonerer de seg presist i forhold til hverandre kun under observasjonene av solen.