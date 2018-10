Hyundais første eksoskjelett (til venstre) ble presentert i 2016, og var inspirert av superhelten Iron Man. Det kan løfte 80 kg, men veier selv 120 kg. Det var ment å brukes til eldre med gåproblemer, men ble for uhåndterlig og tungt. I midten og til høyre er det nye Hyundai Waist EXoskjeletton (H-WEX), som kan løfte opptil 20 kg, men selv veier under 3 kg. Det består av et skjelett, sensorer, aktuatorer og et batteri. Det understøtter knær og hofter, og er utviklet for industriarbeidere som foretar mange like bevegelser.

(Illustrasjon: Hyundai)