Abonner
gasslekkasje

Fire personer skadet i gasslekkasjen i Moss

Fire personer har fått skader i gasslekkasjen i Moss. En av dem er fraktet til sykehus med lettere skader, melder NRK.

NTB
5. sep. 2025 - 12:15

Saken oppdateres.

– Det er snakk om skadelig mengde gass, sier politiets operasjonsleder Melissa Krag Mørch til kanalen.

De andre tre blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Mørch sier det er eksplosjonsfare på stedet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Nordea
NITO-medlemskap gir ekstra fordeler i Nordea: sjekk hva du kan få

Fredag ettermiddag ble et område i Moss evakuert etter en gasslekkasje fra en propantank under bakken. En sikkerhetssone på 300 meter ble opprettet.

Rett før klokken 14 har politiet opplyst til NRK at de har kontroll på situasjonen, men at sperringene i området opprettholdes inntil videre. Brannvesenet skal koble seg på propantanken som lekker og suge opp gassen.

E6 i sørgående retning er fremdeles stengt, men nordgående retning er åpen, opplyser operasjonsleder Håkon Nilsen klokken 13.38.

gasslekkasjeSamferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Kripos
Spesialetterforsker innen datakriminalitet
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
COWI AS
Hydrogeologist
En tjeneste fra