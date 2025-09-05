Fire personer skadet i gasslekkasjen i Moss

Saken oppdateres.

– Det er snakk om skadelig mengde gass, sier politiets operasjonsleder Melissa Krag Mørch til kanalen.

De andre tre blir undersøkt av helsepersonell på stedet. Mørch sier det er eksplosjonsfare på stedet.

Fredag ettermiddag ble et område i Moss evakuert etter en gasslekkasje fra en propantank under bakken. En sikkerhetssone på 300 meter ble opprettet.

Rett før klokken 14 har politiet opplyst til NRK at de har kontroll på situasjonen, men at sperringene i området opprettholdes inntil videre. Brannvesenet skal koble seg på propantanken som lekker og suge opp gassen.

E6 i sørgående retning er fremdeles stengt, men nordgående retning er åpen, opplyser operasjonsleder Håkon Nilsen klokken 13.38.