Abonner
Økonomi

E24: Oljefondet investerer milliarder i forsvarsselskap som forsyner IDF med våpen

Oljefondet har investert i forsvarsselskapene Leonardo Spa og Leonardo Drs som kan knyttes til krigføring i Gaza. Investeringene har økt siden krigens start.

Det italienske forsvarsselskapet Leonardo Spa har blant annet produsert kanoner til israelske krigsskip av typen Sa'ar 6 (t.v.). Her ved kai i den israelske havnebyen Haifa i desember 2020.
Det italienske forsvarsselskapet Leonardo Spa har blant annet produsert kanoner til israelske krigsskip av typen Sa'ar 6 (t.v.). Her ved kai i den israelske havnebyen Haifa i desember 2020. Foto: Heidi Levine/AP/NTB
NTB
8. aug. 2025 - 06:44

Italienske Leonardo Spa er morselskapet til amerikanske Leonardo Drs, skriver E24. Oljefondet har økt sin eierandel i begge selskapene underveis i krigen.

Oljefondets verdier i Leonardo Spa har økt fra 1,4 milliarder i 2023 til 2,3 milliarder i 2024. Dermed er oljefondets eierandel nå 1,33 prosent. Selskapet har blant annet forsynt israelske krigsskip med hurtigskytende skipskanoner.

Leonardo Drs bidrar blant annet med radarer til det israelske militæret (IDF) og til luftforsvaret (IAF). Oljefondet økte sine verdier i selskapet fra 44 millioner kroner til 283 millioner kroner fra 2023 til 2024.

FNs spesialrapportører har tidligere varslet Finansdepartementet om oljefondets investeringer i selskaper de har grunn til å tro at forsyner det israelske militæret, deriblant Leonardo Spa og Leonardo Drs.

I et 17 sider langt svar til FN skrev finansminister Jens Stoltenberg blant annet at regjeringen er trygge på at Norge ikke bryter sine forpliktelser etter folkeretten med sine investeringer, ifølge E24.

Oljefondets kommunikasjonssjef Line Aaltvedt sier at de ikke har noen kommentarer til saken nå.

Nicolai Tangen på tirsdagens lansering av sin nye bok «Alt jeg har lært om ledelse av Askeladden, en pokerspiller og verdens smarteste sjefer».
Les også:

Bekrefter omstridt investering i israelsk selskap som vedlikeholder jagerfly

ForsvarØkonomi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
SINTEF Ocean
Teknisk forvalter
Statens havarikommisjon
Havariinspektør - sjøfart
Statens havarikommisjon
Havariinspektør luftfart
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver vannkraft
En tjeneste fra