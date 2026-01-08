Abonner
energi

«Dunkelflaute» er værfenomenet som sender strømprisen i taket

Kombinasjonen av mørke og vindstille.

Når det er overskyet eller mørkt og vinden ikke blåser, går strømprisen opp. Det kaller tyskerne dunkelflaute.
Når det er overskyet eller mørkt og vinden ikke blåser, går strømprisen opp. Det kaller tyskerne dunkelflaute. Foto: Ina Steen Andersen
Ina AndersenIna Andersen– Journalist
8. jan. 2026 - 11:48
energiSolenergiStrømprisVindkraft
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.